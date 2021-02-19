Барселона, Испания, , 22:59 — REGNUM «Барселона» по-прежнему рассчитывает на 20-летнего игрока обороны Серджиньо Деста.

Согласно информации портала Diario Sport, главный тренер «блауграны» Роналд Куман уверен в том, что 20-летний защитник будет прогрессировать. В клубе уважают игрока ща его отношение к делу и тренерский штаб остается терпим к некоторым его неудачам.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» американец не смог выполнить свою установку на игру — сдержать форварда Килиана Мбаппе, который в этом матче отличился хет-триком. Встреча закончилась разгромной победой «парижан» со счетом 4:1.

В текущем сезоне Дест провел за «Барселону» 16 матчей в чемпионате и отличился одной голевой передачей.