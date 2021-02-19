Пекин, , 22:53 — REGNUM Китай завершил строительство серии корветов проекта Тип-056/056А (класс «Цзяндао»), сообщает 19 февраля Navy Recognition.

Уточняется, что в состав ВМС НОАК вошли два последних корабля этой серии, после чего общее количество корветов этой серии в военном флоте Китая составило 72 единицы (22 — «Тип-056» и 50 — «Тип-056А»).

Корветы класса «Цзяндао» при водоизмещении 1500 тонн разработаны в Китае и строились с 2012 года. Они вооружены 76-мм артустановкой, четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет YJ-83 с дальностью поражения цели до 160 км, восьмиконтейнерным зенитно-ракетным комплексом малой дальности HQ-10, а также двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами.

Они предназначены для патрулирования территориальных вод, эскортирования групп кораблей и судов, борьбы с надводными и подводными кораблями противника.

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