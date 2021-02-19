Киев, , 22:45 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сегодня в стране произошло «начало новой эры, когда врага называют по имени».

Об этом он сказал вечером 19 февраля, комментируя введение санкций против депутата Рады и лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ткаченко напомнил, что ранее санкции против народного депутата ранее ввели в США.

Он назвал решение Совнацбеза «установление исторической справедливости», заявив, что до последнего времени Медведчук занимался «дезинформацией населения» и был готов «поставить на колени Украину перед своим кумом» (видимо, имеется ввиду президент России Владимир Путин — ИА REGNUM).

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня власти Украины ввели санкции против народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука,его женыОксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России, а также целого ряда компаний, якобы связанных с Медведчуком.

В партии ОПЗЖ, в свою очередь, заявили, что Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре, а решение Совета национальной безопасности и обороны принято в нарушение Конституции и законов Украины и представляет собой «спланированный акт политических репрессий».