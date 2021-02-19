Москва, , 22:41 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 32 иностранных самолёта-разведчика. Такие данные приводит 19 февраля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Сообщается также, что в течение недели было зафиксировано 11 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вблизи российских границ.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.