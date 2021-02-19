Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что вызвал российского голкипера Илью Самсонова из АХЛ в основной состав.

Таким образом, в запасной состав был переведен голкипер Крэйг Андерсон, а четвертый вратарь команды Зак Фукале был отправлен в фарм-клуб из АХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел в составе «Херши Беарз» два матча в регулярном чемпионате АХЛ и пропустил в них 6 шайб, отражая в среднем 88,5% бросков по своим воротам.

В НХЛ 23-летний россиянин принял участие в двух матчах за «Кэпс», отражая в среднем 86,8% бросков при коэффициенте надежности 3,36 шайбы.