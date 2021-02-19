Донецк, , 22:33 — REGNUM Районы населённых пунктов ДНР были 17 раз за неделю атакованы ВСУ, сообщает 19 февраля «Донецкое агентство новостей».

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, огневые провокации осуществлялись с применением ствольной артиллерии, миномётов и различных типов гранатомётов.

Обстреляны были на донецком направлении посёлки Старомихайловка, Сигнальное, Луганское, село Спартак, на горловском направлении — посёлки шахты 6/7 и шахты имени Гагарина, а на мариупольском направлении — сёла Коминтерново и Ленинское.

Читайте также: ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 февраля ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения с ДНР. Сегодня, 19 февраля, ВСУ в 7:55 мск и в 7:58 мск обстреляли село Зайцево из миномётов: выпущено двадцать мин 120 мм калибра.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ нанесли два миномётных удара по району посёлка Зайцево — СЦКК