Зеленодольск, Татария, , 22:23 — REGNUM На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарии прошла церемония закладки корпуса тринадцатого по счету противодиверсионного катера специального назначения проекта 21 980, сообщила 19 февраля пресс-служба судостроительной корпорации «Ак Барс».

Предыдущие два аналогичных катера были заложены на предприятии в августе 2020 года.

Комментируя их закладку, заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин отметил, что катера проекта 21 980 показали способность решать задачи в самых сложных условиях, в том числе обеспечивая охрану группировки российских кораблей в Сирии.

Справка ИА REGNUM: противодиверсионные катера проекта 21 980 «Грачонок» предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России и борьбы с диверсионными группами противниками, включая боевых пловцов. Для выполнения этих задач они оснащаются гидроакустической станцией «Анапа», радиолокатором «МР-231», комплексом освещения «МТК-201 М3» и комплексом обнаружения подводных объектов «Кальмар».

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