Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Администрация Белого дома не считает делом первостепенной важности пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» (G7), сообщила 19 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Байден не согласен с экс-президентом Трампом, что РФ нужно пригласить в G7», — прокомментировала слова Псаки корреспондент CNN в своем Twitter.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что планирует пригласить на саммит «Большой семёрки» лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии.

По мимо этого, Трамп также сообщил, что для всего мира может стать полезным включение РФ в число полноправных участников «Большой семёрки».