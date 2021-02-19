Рим, , 22:21 — REGNUM 18% граждан Италии полагают, что в ближайшие месяцы экономическая ситуация в стране будет улучшаться, таковы данные опроса SWG, опубликованные в пятницу, 19 февраля.

Отмечается, что за месяц число «оптимистов» удвоилось, в начале января 2021 года их было 9%.

Значительно снизилось число тех, кто убежден, что ситуация будет ухудшаться (с 59% до 37%). Выросла доля граждан, полагающих, что серьезных изменений не произойдет (с 32% до 45%).

Социологи SWG увязывают некоторое изменение в ожиданиях граждан с утверждением в феврале 2021 года Марио Драги на посту премьер-министра Италии, во главе представляющей почти все парламентские партии страны «широкой коалиции».

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте прошло 18 февраля.