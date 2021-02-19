Москва, 19 февраля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил введение Украиной санкции в отношении депутата Верховной рады Виктора Медведчука и призвал страны Запада остановить беспредел.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живем во время двойных стандартов, поэтому нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарий уверен, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.

«Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей», — отметил спикер Госдумы.

Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан, отметил Володин.

«Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел», — сказал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также его супруги. Ограничения введены из-за расследования по факту финансирования терроризма (ст. 258−5 УК Украины).