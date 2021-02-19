Москва, 19 февраля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Евросоюз, вводя санкции против России, стремится не столько к ухудшению отношений, сколько пытается самоутвердиться, заявил 19 февраля глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

ЕС, отметил глава МИД РФ, пытается подражать США, присвоив себе статус исключительности.

«Всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Брюсселя «разорваны в клочья».