Киев, , 22:06 — REGNUM Политическими репрессиями являются санкции украинских властей против членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», говорится в заявлении партии от 19 февраля.

В заявлении, опубликованном после известий о введении украинским Советом национальной безопасности санкций в отношении главы партии Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов семей этих политиков, этот шаг назван «спланированным актом политических репрессий».

Партия заявляет, что с лидерами оппозиции нынешние украинские власти пытаются свести счёты. Украинский президент Владимир Зеленский выбрал в качестве мишени самую рейтинговую политическую силу. Сделано это было чисто из политического интереса — без малейших законных оснований.

Назвав Зеленского и его режим «политическим банкротом», утратившим остатка доверия сограждан, авторы заявления добавили:

«Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию».

Они подчеркнули, что украинские госорганы превращены на Украине «в машину для репрессий» и что внесудебные закрытия каналов и преследования политических оппонентов «стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СНБО объявил о введении санкций в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ещё шести физических лиц, а также 19 юрлиц. Под эти санкции подпали пять российских граждан.

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