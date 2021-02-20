Москва, , 09:20 — REGNUM С 25 февраля по 3 марта в Москве пройдет краудсорсинг-проект «Мой Техноград». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, в рамках этого мероприятия до 27 февраля включительно москвичи могут предлогать идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Лучшие из предложений будут отобраны экспертами, после чего из их числа путем голосования будут отобраны наиболее популярные, которые реализуют на практике.

«В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем — по числу главных образовательных треков «Технограда». Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения», — сказала Сергунина.

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