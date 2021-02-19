Женева, Швейцария, , 21:58 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 384 448 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 109 997 288 человек. Такие данные приводит 19 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё 10 471 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 435 145.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 363 654 случая заболевания и 9619 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.