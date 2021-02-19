Анкара, 19 февраля 2021, 22:10 — REGNUM Турция и Азербайджан 19 февраля провели заседание смешанной экономической комиссии в президентском собрании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и помощника президента Турции Фуата Октая.
Между двумя странами было подписано множество соглашений, сообщает Hürriyet. Октай сообщил журналистам, что был подписан протокол смешанной экономической комиссии.
Октай подчеркнул, что двусторонняя торговля с Азербайджаном, несмотря на негативные последствия эпидемии коронавируса, в 2020 году выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,6 миллиарда долларов.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава минторга Турции заявила о новой эре торговых связей с Азербайджаном