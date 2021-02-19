Турция и Азербайджан подписали ряд экономических соглашений
Анкара, 19 февраля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Турция и Азербайджан 19 февраля провели заседание смешанной экономической комиссии в президентском собрании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и помощника президента Турции Фуата Октая.
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Али Асадов, Реджеп Тайип Эрдоган и Фуат Октай
Между двумя странами было подписано множество соглашений, сообщает Hürriyet. Октай сообщил журналистам, что был подписан протокол смешанной экономической комиссии.
«Результаты встречи согласуются с тем, что наши нации плечом к плечу движутся к миру под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева после славной победы Азербайджана в Карабахе».
Октай подчеркнул, что двусторонняя торговля с Азербайджаном, несмотря на негативные последствия эпидемии коронавируса, в 2020 году выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,6 миллиарда долларов.
«Наша цель — достичь объема торговли в $15 млрд в 2023 году. Я считаю, что протокол сотрудничества и план действий, который мы подписали сегодня, станут важным этапом в достижении этой цели. На встрече, которую мы провели в Баку в сентябре 2019 года, мы приняли важные решения с целью укрепления наших экономических и торговых отношений».