Анкара, 19 февраля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Турция и Азербайджан 19 февраля провели заседание смешанной экономической комиссии в президентском собрании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и помощника президента Турции Фуата Октая.

Tccb.gov.tr Али Асадов, Реджеп Тайип Эрдоган и Фуат Октай

Между двумя странами было подписано множество соглашений, сообщает Hürriyet. Октай сообщил журналистам, что был подписан протокол смешанной экономической комиссии.

Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева после славной победы Азербайджана в Карабахе». Октай «Результаты встречи согласуются с тем, что наши нации плечом к плечу движутся к миру под руководством нашего президентаи президента Азербайджанапосле славной победы Азербайджана в Карабахе».

Октай подчеркнул, что двусторонняя торговля с Азербайджаном, несмотря на негативные последствия эпидемии коронавируса, в 2020 году выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,6 миллиарда долларов.