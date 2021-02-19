Милан, Италия, , 21:49 — REGNUM Представитель итальянской «Лиги» займет пост одного из заместителей министра внутренних дел в правительстве Марио Драги, заявил в пятницу, 19 февраля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он также отметил, что заявления Драги о необходимости разработки и исполнения общеевропейской миграционной политики вполне совпадают с его позицией.

Сальвини занимал пост главы МВД в 2018—2019 годах. За это время поток нелегальной миграции в Италию снизился в несколько раз.

После ухода Сальвини из правительства часть утвержденных по инициативе его партии законов были смягчены или отменены, и потом мигрантов вновь начал расти. Кроме того, Сальвини является обвиняемым по делу о так называемом «насильственном удержании» мигрантов (не впущенных в Италию) на борту корабля в одном из портов страны.