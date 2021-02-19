Симферополь, , 21:49 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал действия подрядной организации, ответственной за содержание федеральной трассы «Таврида», об этом он написал на своей странице в социальной сети 19 февраля.

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»Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с ситуацией. Готовлю на завтра обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик. К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), хотя подрядчик рассказывает о 24. При этом по всей территории Республики Крым работает 127 КДМ, они занимаются расчисткой снега», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу «Тавриду» закрыли для проезда 19 февраля из-за сильных снежных заносов — автомобили, застрявшие в снегу, приходилось спасать МЧС и Росгвардии.

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