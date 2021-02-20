Москва, , 07:20 — REGNUM Всемирный день экскурсовода отметят на ВДНХ 21 февраля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году для посетителей выставки проведут серию обзорных туров по территории комплекса, Музею ВДНХ, центрам «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариум». При этом во время мероприятий будут действовать все санитарно-эпидемиологические требования профилактики коронавируса.

«Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике. Интересно будет и взрослым, и детям. На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день. А 21 февраля при желании можно успеть сразу на несколько экскурсий», — сказала Сергунина.