Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Ампулы с вакциной Pfizer против коронавируса могут храниться при более высокой температуре, чем считалось ранее, пишет 19 февраля Politico.

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Исследования показали, что вакцину Pfizer можно хранить при температуре от — 25 до — 15 градусов Цельсия в течении двух недель.

Изначально было заявлено, что вакцина созданная американской компанией Pfizer совместно с ее немецким партнером BioNTech должна храниться при температуре от минус 60 до минус 80 градусов Цельсия.

Компании пришлют данные своих исследований в министерство здравоохранения и социальных служб США и если они будут приняты, то вакцину Pfizer официально разрешат хранить при более высокой температуре.

Напомним, что температура хранения русской вакцины «Спутник V» составляет — 18 градусов Цельсия, что значительно облегчает ее перевозку и является одним из главных преимуществ.