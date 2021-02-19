Берлин, 19 февраля 2021, 21:39 — REGNUM Общая повестку должна быть выработана Западом во отношениях с Россией, заявила 19 февраля германский канцлер Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом германский лидер уточнила, что в этой повестке нужно отразить как возможность сотрудничества, так и определённую жёсткость — подход, когда «вещи называются своими именами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что без России не построить безопасный мир.
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