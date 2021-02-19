Рим, , 21:38 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 19 февраля, в Италии умерли 95 235 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 353 (днем ранее — на 347), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 15 479 (днем ранее — на 13 762).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 780 882 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 382 448 человек — на 2053 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 320 001 человека (за день этот показатель вырос на 6702), что составляет 2,19% населения Италии.