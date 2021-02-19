Париж, , 21:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал на своей официальной странице в социальной сети Twitter саммит «Большой семерки» (G7), в этом году проходящий в формате видеоконференции.

«Приоритеты лидеров стран G7 на 2021 год ясны: сделать все, чтобы победить вирус, обеспечить равное и эффективное распределение вакцин между государствами, быть солидарными с наиболее уязвимыми из них и ускорить экологический переход», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 февраля лидер Франции в интервью Financial Times предложил лидерам других развитых стран направить «3−5% вакцин» от COVID-19 в государства Африки, где наблюдается дефицит средств борьбы с коронавирусом.