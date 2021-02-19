Нарьян-Мар, , 21:38 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали уже 1 573 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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«Первый этап вакцинации прошли 1 066 человек, завершили вакцинацию 507», — уточнили в ведомстве.

По данным администрации, в округе на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, находятся 58 пациентов, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек, находятся на амбулаторном лечении 47 человек.