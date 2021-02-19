Краснодар, , 21:36 — REGNUM Решение о возобновлении движения рейсовых пассажирских автобусов из городов Краснодарского края в Керчь принято министерством ГО и ЧС Краснодарского края совместно с региональным минтранспорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как уточняется, пока речь идёт только о маршруте до Керчи, поскольку далее движение по трассе «Таврида» на территории Крыма ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд по Крымскому мосту 19 февраля был закрыт из-за непогоды в 06:00 и открылся для проезда в обе стороны, пока с ограничениями, лишь после 19:00. Трасса «Таврида» пока закрыта для проезда на участке от Керчи до Белогорска.

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