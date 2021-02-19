Нью-Джерси, США, , 21:36 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» отправил российского форварда Михаила Мальцева в запас. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В последнем матче против «Бостон Брюинз» россиянин не отличился результативными действиями, проведя на льду 11 минут и 4 секунды.

В общей сложности Мальцев отличился одним голом в трех матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Также вместе с россиянином в запас был переведен форвард Ник Меркли, который набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах.