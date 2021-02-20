Москва, , 00:20 — REGNUM Вопрос исключения депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева из фракции КПРФ законодательного собрания столицы на данный момент не рассматривается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава фракции Николай Зубрилин.

«Рассматривать такой вопрос не планируется», — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что согласно регламенту фракции быть её членами могут быть и беспартийные. Поэтому исключение Локтева из КПРФ не является основанием для его исключения из фракции — депутат продолжит свою работу в её составе.

«Товарищ Локтев останется во фракции КПРФ. Человек может быть беспартийным и быть членом фракции, а может быть членом партии и быть членом фракции», — отметил Зубрилин.