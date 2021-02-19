Москва, 20 февраля, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Вопрос исключения депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева из фракции КПРФ законодательного собрания столицы на данный момент не рассматривается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава фракции Николай Зубрилин.

Duma.mos.ru Дмитрий Локтев

«Рассматривать такой вопрос не планируется», — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что, согласно регламенту фракции, быть её членами могут и беспартийные. Поэтому исключение Локтева из КПРФ не является основанием для его исключения из фракции — депутат продолжит свою работу в её составе.

«Товарищ Локтев останется во фракции КПРФ. Человек может быть беспартийным и быть членом фракции, а может быть членом партии и быть членом фракции», — отметил Зубрилин.