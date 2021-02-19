Париж, , 21:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своем выступлении на саммите «Большой семерки» (G7), что «верит в НАТО» и не собирается строить совершенно не зависимые от США оборонные силы в Европе.

В ходе своей речи Макрон прокомментировал фразу, произнесенную им на Мюнхенской конференции по безопасности год назад, о «смерти мозга НАТО», заявив, что «верит» в организацию, но все же считает, что «НАТО нужно переосмыслить свое политическое предназначение и прояснить свою стратегию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 февраля лидер Франции в интервью Financial Times предложил лидерам других развитых стран направить «3−5% вакцин» от COVID-19 в государства Африки, где наблюдается дефицит средств борьбы с коронавирусом.

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