Киев, , 21:33 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция Рады нынешнего созыва) вечером 19 февраля выступила с заявлением по поводу введения санкций против главы политсовета Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, депутата Тараса Козака и его супруги Натальи Лавренюк.

В политической силе отмечают, что сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре, а решение Совета национальной безопасности и обороны принято в нарушение Конституции и законов Украины, без суда и следствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — отметили в партии.

В целом ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий.

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — подчеркивается в заявлении.

Партия отмечает, что всеми законными методами будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев.

«Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», — подводят итог в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня власти Украины ввели санкции против народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России, а также целого ряда компаний, якобы связанных с Медведчуком.