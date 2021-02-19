Ижевск, , 21:27 — REGNUM Завьяловским районным судом Удмуртии вынесен приговор в отношении бывшего начальника районного филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН республики по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле и июне 2020 года осуждённый помог приятелю. который находился под домашним арестом, свободно покидать место жительства в личных целых и в любое время. Для этого он вносил изменения в электронную систему мониторинга подконтрольных лиц.

С учетом раскаяния, явки с повинной и наличия малолетнего ребёнка на иждивении суд назначил экс-сотруднику УФСИН наказание в виде одного года условно с испытательным сроком в один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля бывший сотрудник УФСИН России по Удмуртии по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ («Получение взяток, превышение должностных полномочий, незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта») получил наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он проносил на территорию колонии и передавал одному из осужденных семь мобильных телефонов за взятку на сумму 47 тыс. рублей. Средства были перечислены на его банковский счет.

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