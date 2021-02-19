Москва, , 21:26 — REGNUM Идея Великого Турана неосуществима, поскольку страны, на которые могла бы претендовать Турция, не согласятся войти в это протурецкое образование, заявил 19 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК.

Лавров «Если же говорить о Великом Туране как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель».

Он отметил, что страны бывшего СССР вряд ли «могут эту идею в каком-то виде поддерживать» и что им смысла терять свою независимость. Они заняты другим — укреплением своих национальных интересов.

Читайте также: Эрдоган: Великий Туран на марше

Напомним, Великий Туран — это концепция Турции по конфедерации не только тюркских народов (узбеки, казахи, киргизы, туркмены), но и мусульманских народов (прежде всего — азербайджанцев).

Читайте ранее в этом сюжете: Проект Великого Турана закончится российскими Босфором и Дарданеллами