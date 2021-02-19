Симферополь, , 21:21 — REGNUM Движение транспорта по Крымскому мосту открыто в обе стороны в 19:13 19 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Пока движение в сторону Крыма интервальное.

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«В сторону Краснодара — для всех видов транспорта. В сторону Крыма — только для жителей города Керчь, только легковые автомобили с частичностью: одна машина каждые пять минут», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в 06:00 19 февраля из-за сильно снегопада и плохой видимости.

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