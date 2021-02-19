Саранск, , 21:11 — REGNUM В Мордовии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и бухгалтера одного из предприятий по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, директор и бухгалтер, то есть группа лиц по предварительному сговору, включили заведомо ложные сведения в декларации компании по уплате НДС (налога на добавленную стоимость) за III и IV кварталы 2016 года и I квартал 2017 года. Таким образом, общая сумма неуплаченных налоговых сборов составила 19 млн рублей, что квалифицируется как крупный размер.

В добровольном порядке обвиняемый ущерб не возместили. В ближайшее время материалы будут направлены в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Калуги сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере — более 6 млн рублей. Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

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