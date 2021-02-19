Киев, , 21:24 — REGNUM Действия украинской власти по введению санкций будут продолжаться, заявил на брифинге 19 февраля секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.

Силовик не уточнил, кто конкретно является следующей целью украинской власти, подчеркнув лишь, что не имеет значения, «будут ли это депутаты или иные граждане». По его словам, ключевым мотивом для санкций является возвращение «незаконно утраченных активов».

«Все, что происходило с 91-го года, когда кто-то что-то украл у украинского государства — сейчас он должен положить все это на место. Не имеет значения, прикрывается ли он депутатским мандатом, или какой-то другой преференцией, мы не собираемся останавливаться», — сказал он.

Данилов заявил, что все решения СНБО по этому поводу будут приняты и орган не позволит «собственность украинского народа никому раздавать».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Совнацбез Украины утвердил санкции против депутата Рады Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которые означают блокирование всех принадлежащих им активов. До этого, 2 февраля, под санкции украинской власти угодил другой депутат Рады Тарас Козак.

Также сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вернуть в государственную собственность «украинскую» часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».