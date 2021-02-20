Мюнхен, Германия, , 07:44 — REGNUM О важности создания общего для США и Европы плана касательно России и Китая заявила 19 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия старается вмешаться в отношения между странами-членами ЕС и настроить их друг против руга. Вот почему сейчас особенно важно создать общую трансатлантическую повестку дня по России», — сказала Меркель во время Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности.

Канцлер также добавила, что еще более затруднительной миссией становится выработка плана в отношении Китая, являющегося в одних вопросах конкурентом, а в других союзником.

Как ранее писало ИА REGNUM, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден заявил, что Россия предпринимает атаки на Запад, стремится ослабить НАТО и разрушить «Европейский проект».