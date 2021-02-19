Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Америка, Европа и Азия должны приготовиться к долгому и жесткому противостоянию с Китаем, заявил 19 февраля президент США Джо Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден предупредил европейских и азиатских сателлитов США, что они готовиться к совместной работе в этом направлении.

«Все вместе мы должны быть готовы к продолжительному стратегическому соперничеству с Китаем. Одним из главных усилий, которые должны предпринять США, Европа и Азия, должна стать совместная работа над обеспечением общего мира, защитой общих ценностей и процветанием во всем Тихоокеанском регионе», — сказал Байден.

«Соперничество с Китаем будет жестким, но это то, чего я ожидаю и что я приветствую», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках расшатать НАТО и Евросоюз.

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