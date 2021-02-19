Париж, 19 февраля 2021, 21:00 — REGNUM Построение новой мировой архитектуры безопасности должно идти при участии России, заявил 19 февраля французский президент Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам французского лидера, только на таких условиях можно надеяться на мир в Европе. Он отметил, что «диалог должен быть требовательным».
Макрон также отметил, что и НАТО нуждается в некотором обновлении: необходим новый политический импульс, более чёткая концепция деятельности альянса. Он призвал европейские страны «взять на себя больше ответственности за свою безопасность».
Напомним, Макрон прославился своей фразой о «смерти мозга НАТО», которая была сказана в начале ноября 2019 г.: «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО». Тогда он призвал Европу рассматривать себя как самостоятельного геополитического игрока.
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