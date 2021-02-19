Париж, , 21:00 — REGNUM Построение новой мировой архитектуры безопасности должно идти при участии России, заявил 19 февраля французский президент Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией».

По словам французского лидера, только на таких условиях можно надеяться на мир в Европе. Он отметил, что «диалог должен быть требовательным».

Макрон также отметил, что и НАТО нуждается в некотором обновлении: необходим новый политический импульс, более чёткая концепция деятельности альянса. Он призвал европейские страны «взять на себя больше ответственности за свою безопасность».

Напомним, Макрон прославился своей фразой о «смерти мозга НАТО», которая была сказана в начале ноября 2019 г.: «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО». Тогда он призвал Европу рассматривать себя как самостоятельного геополитического игрока.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: «Смерть мозга НАТО наступила из-за Турции»