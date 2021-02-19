Киев, , 21:00 — REGNUM Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины против народного депутата Виктора Медведчука и его Оксаны Марченко затрагивают активы телеканала «1+1».

Об этом на брифинге вечером 19 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов отметил, что санкции применяются к той части активов телеканала «1+1», которые принадлежат Марченко. Он не уточнил, о каком пакете активов идет речь. При этом силовик уверен, что телеканал продолжит свою работу.

«Её часть, там накладывается арест… Они (владельцы) не имеют права актив продавать, пользоваться, закладывать», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля власти Украины ввели санкции против депутата Рады Тараса Козака, что привело к закрытию трех оппозиционных телеканалов, которыми владел парламентарий.

Также отметим, что главным акционером телеканала «1+1» является олигарх Игорь Коломойский.