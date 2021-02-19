Барселона, Испания, , 20:59 — REGNUM Согласно информации портала Diario Sport, мадридский «Атлетико» все же выплатил каталонской «Барселоне» компенсацию за переход уругвайского форварда Луиса Суареса.

По данным источника, «блауграна» получила пять миллионов евро, а также может в будущем выручить еще шесть миллионов в качестве бонусов.

Отметим, что настоящая цена сделки не разглашается в силу желания Суареса покинуть «Барселону» бесплатно из-за конфликта с каталонским клубом по поводу контракта.

Суарес перешел в «Атлетико» летом после шести лет выступления за «Барселону».