Зубово-Полянский район, Мордовия, , 20:55 — REGNUM В 2021 году в следственном управлении СКР по Мордовии создано подразделение, которое занимается расследованием особо важных дел, преступлений прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с сотрудниками регионального управления МВД были задержаны двое подозреваемых в убийстве — 35-летний и 40-летний мужчины. Преступление было совершено в 2004 году, в деле насчитывается семь томов, сейчас следствие по нему возобновили в рамках ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Установлено, что в лесу на окраине посёлка Явас, осенью 2004 года было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. Расследование было приостановлено после отработки различный версий и проверки на причастность к преступлению местных жителей.

Сейчас задержанные дают признательные показания. По их словам, убийство было совершено в ходе ссоры во время распития спиртных напитков. Позднее мужчины покинули Мордовию, переехав в Московскую область. Один из задержанных уже заключен под стражу, вопрос избрания меры пресечения для второго мужчины будет решен в ближайшее время. Возможный соучастник мужчина скончался несколько лет назад от естественных причин.

В настоящее время проводятся мероприятия для закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье раскрыли убийство шестерых человек в частном доме в городе Артём почти 16-летней давности. В числе убитых были двое несовершеннолетних детей десяти и 12 лет.