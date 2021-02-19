Москва, 19 февраля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Москва давно уже предлагает Вашингтону «встроить» гиперзвуковые вооружения в продленный вариант Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Минобороны России Истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом «Кинжал»

При этом, отметил российский министр иностранных дел, надо будет посмотреть, как будет проходить процесс верификации новых элементов договора.

Кроме того, Лавров напомнил, что с момента заключения ДСНВ-3 у России и США появились новые системы стратегических вооружений, некоторые из которых подходят под нормы этого договора.

«Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора — по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах. Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты», — сказал Сергей Лавров.

«Сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», — отметил глава МИД РФ.

«У американцев есть новая система — та самая концепция глобального молниеносного удара, кстати, неядерного. Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон», — пояснил Сергей Лавров.