Виннипег, Канада, , 20:45 — REGNUM «Виннипег Джетс» вернул к себе в состав вратаря Эрика Комри, его забрали с драфта отказов НХЛ, куда он ранее был выставлен «Нью-Джерси Девилз». Об этом информирует пресс-служба «Джетс».

Напомним, что 12 января голкипер стал игроком «Нью-Джерси», который также забрал его с драфта отказов «Виннипега».

Канадский клуб перевел голкипера в запасной состав. В текущем сезоне Комри провел один матч за «Девилз» в регулярном чемпионате, отразив 30 бросков в победном матче против «Баффало Сейбрз».