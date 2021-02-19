Виннипег, Канада, 19 февраля 2021, 20:45 — REGNUM «Виннипег Джетс» вернул к себе в состав вратаря Эрика Комри, его забрали с драфта отказов НХЛ, куда он ранее был выставлен «Нью-Джерси Девилз». Об этом информирует пресс-служба «Джетс».
Напомним, что 12 января голкипер стал игроком «Нью-Джерси», который также забрал его с драфта отказов «Виннипега».
Канадский клуб перевел голкипера в запасной состав. В текущем сезоне Комри провел один матч за «Девилз» в регулярном чемпионате, отразив 30 бросков в победном матче против «Баффало Сейбрз».