Москва, , 20:42 — REGNUM Сотрудники 12 иностранных диппредставительств в России сделали прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной. Об этом сообщается на официальной странице «Спутник V» в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Дипломаты из 12 стран уже прошли вакцинацию «Спутником», многие другие посольства также выразили заинтересованность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прививки сделали сотрудники посольств Афганистана, Аргентины, Белоруссии, Индии, Испании, Италии, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили.

Сообщается, что ранее приглашения принять участие в программе вакцинации препаратом «Спутник V» были направлены российскими властями во все иностранные посольства, расположенные в стране.