Сыктывкар, , 20:41 — REGNUM В Коми из-за обнаруженного очага африканской чумы свиней отправят на убой 906 животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республики.

«По предварительным данным убою подвергнут 906 голов. Для их владельцев предусматривается возмещение понесенного ущерба. Ветеринарная служба просит воздержаться граждан от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы был выявлен в личном подсобном хозяйстве под Сыктывкаром. В трех районах республики был введен режим ЧС.