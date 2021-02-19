Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Комментируя заявление нового главы Минфина США Джанет Йеллен о сохранении американской стороной санкционных тарифов, введенных против Китая администрацией Дональда Трампа, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала США к расширению торгово-экономического сотрудничества и разрешению двусторонних споров на равноправной, взаимовыгодной основе. Об этом 19 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что позиция финансовых властей США противоречит выводам Торговой палаты этой страны, которая предупреждает о потере сотен миллиардов долларов при сохранении санкционного давления.

Дипломат отметила, что деловые люди всегда отличаются здравым смыслом и дальновидностью, что и отражено в докладе Торговой палаты США. Такие настроения, подчеркнула Хуа Чуньин, исходят из понимания, что практика односторонних протекционистских действий, нарушающих принципы и правила международной торговли, бумерангом ударит по собственным предприятиям и потребителям в США. Американская сторона, по мнению Китая, должна исправить допущенные ошибки и вернуться к диалогу, укрепление и расширение которого будет содействовать стабильному и поступательному развитию двусторонних отношений.