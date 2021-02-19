Москва, , 20:35 — REGNUM Украинский режим нужен Западу только для постоянного негативного воздействия на Россию и создания новых поводов для русофобской политики, заявил 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Запад намерен ослаблять и разрушать всё, что расположено вокруг России, будь то Белоруссия, Закавказье или Средняя Азия, подчеркнул глава МИД РФ.

«Им украинский режим нужен только для одного — чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились — как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе», — сказал Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел России отметил, что западные политики «не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни был еще».

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