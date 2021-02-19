Берлин, , 20:34 — REGNUM Германский контингент пока остаётся в Афганистане, чтобы помочь победе «демократических, мирных сил», заявила 19 февраля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Меркель «Германия готова дольше остаться в Афганистане».

Германский лидер добавила, что Берлин не хотел бы победы радикалов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, c 1 января 2015 г. в Афганистане НАТО проводит небоевую операцию «Решительная поддержка», обучая и помогая федеральным афганским войскам, борющимся с терроризмом. От Германии в ней участвуют 1,3 тыс. военнослужащих.

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