Пекин, , 20:33 — REGNUM Министерство культуры и туризма КНР обнародовало данные о снижении интенсивности внутреннего туризма в стране в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает 19 февраля Синьхуа, количество туристических поездок уменьшилось более, чем на 52%, составив в абсолютных цифрах почти 2,9 млрд.

Однако поквартальный анализ, сделанный министерством, показывает, что во второй половине года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации начался процесс восстановления туристической активности. Совокупные доходы от внутреннего туризма, по данным ведомства, за год составили около 2,23 трлн юаней (около 345 млрд долларов).

В настоящее время последствия пандемии полностью еще не преодолены, и по официальным данным Государственного комитета КНР по делам здравоохранения, в больницах страны насчитывается около пяти тыс. больных.