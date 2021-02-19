Бишкек, , 20:32 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект правительственного постановления о продлении срока действия запрета на вывоз ряда лекарств и медицинских изделий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Читайте также: Вторая волна COVID-19 в Киргизии: лекарств хватит на два с половиной месяца

В ведомстве считают, что ограничения необходимо продлить еще на полгода в целях охраны жизни и здоровья населения республики и для того, чтобы не допустить возникновения критического дефицита медикаментов.

Минэкономики обосновывает свою позицию тем, что пандемия коронавируса имеет затяжной характер, а также тем, что Киргизия является страной, которая имеет высокую степень зависимости от импорта лекарств и медизделий.

Читайте также: В Киргизии разворовали часть гуманитарной помощи во время пандемии